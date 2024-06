Melinda Ademi e ‘djeg’ rrjetin me videon e fundit Këngëtarja e njohur, Melinda Ademi ka filluar pushimet e saj në Shqipëri. Nuk kanë munguar postimet nga ajo, duke ekspozuar trupin nga deti, shkruan lajmi.net. Ajo duket si peshk në videon e publikuar në Instastory. Pa dyshim që ka djegur rrjetin me format perfekte trupore. Ndryshe, ajo po vazhdon të jetë aktive me projekte të…