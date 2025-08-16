Melania Trump i dorëzon letër Putinit – përmend fëmijët e prekur nga lufta në Ukrainë
Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë takimit me presidentin rus Vladimir Putin në Alaskë, i ka dorëzuar një letër nga zonja e parë e SHBA-së, Melania Trump.
Sipas dy zyrtarëve të lartë të administratës Trump, letra trajtonte çështjen e gjendjes së rëndë të fëmijëve të prekur nga lufta në Ukrainë.
Presidenti rus, Vladimir Putin, përballet me një urdhër-arrest nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për përfshirje në zhvendosjen e dhunshme të qindra fëmijëve ukrainas drejt territoreve të pushtuara.
Për këtë letër reagoi edhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili gjatë bisedës me Trumpin e përgëzoi Melanian për këtë hap. Ministri i Jashtëm ukrainas, Andri Sybiha, e quajti letrën një “akt të vërtetë humanizmi”.
Takimi ndërmjet dy presidentëve, Trump dhe Putin, u zhvillua të premten në Alaskë dhe zgjati tri orë. Sipas raportimeve, është diskutuar edhe për një propozim të mundshëm që lidhet me dorëzimin e një pjese të territorit ukrainas.