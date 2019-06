Në përfundim të një takimi në Nju Jork me kreun e OKB-së, ministri sqaroi para medias se i kishte kërkuar emërimin e një të dërguari special për të koordinuar punën në terren të 14 agjencive të OKB-së të pranishme në Meksikë dhe Amerikën Qendrore.

Takimi me Guterres ishte shumë frytdhënës, u shpreh Ebrard, duke vënë në dukje se vendi i tij nuk do të kërkonte një prani të OKB-së në kufirin me SHBA-në.