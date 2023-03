“Mëkat”, portieri i Valencias i mohoi një supergol në stilin “tiki-taka” Atletico Madridit

Atletico Madridi arkëtoi pikët e plota lehtësisht në takimin kundër Valencias në La Liga.

Ekipi nga kryeqyteti spanjoll fitoi 3:0 kundër Valencias në stadiumin “Ëandametropolitano”, shkruan lajmi.net.

Se të besuarit e trajnerit Diego Simeone ishin në formë të mirë në këtë duel tregoi edhe aksioni i ndërtuar në stilin “tiki-taka” në minutën e 20-të.

Aksioni kishte të bënte me pasime të shpejta mes disa lojtarëve të Atletico Madridit e që “fajtor” që topi nuk përfundoi në rrjetë ishte portieri i Valencias, Mamardashvili që priti goditjen në fund.

We are witnessing Atletico Madrid starting to master Tiki-taka!!😳😱

What a goal this would of been❗️

pic.twitter.com/339w49DtoM

— Omar Garcia (@_ATM98) March 18, 2023