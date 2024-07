Mehmetaj i ashpër me VV-në, thotë se në të ardhmen mund të vritet ndonjë gazetar

Vetëvendosja dhe kryeministri Albin Kurti e kanë për qëllim shkatërrimin e shtetit, sipas gazetarit Lirim Mehmetaj.

“Për njerëz si unë që e kanë të qartë që VV dhe Kurti, qëllim final e ka shkatërrimin e shtetit dhe shoqërisë, nuk është befasi, i di fazat finale të këtyre regjimeve. Më kënaq kjo situatë, sa më jo të sofistikum që janë, ngjallet reagimi, kur e bëjnë me metoda të sofistikume e më pak e kuptojnë çka është tendenca finale”, tha ai në “Debat Plus”.

Mehmetaj shkoi edhe më tej, duke thënë se në të ardhmen pashmangshëm do të arrestohet ndonjë gazetar me urdhër të VV-së.

Po ashtu, sipas tij, mund të ketë edhe vrasje të gazetarëve.

“Me këtë pushtet është ja vdekje, ja liri. Nuk befasona nëse nesër e arrestojnë ndonjë gazetar, ka me ndodhë. As nuk befasona nëse nesër e vrasin, me metoda të kriminelëve. Dikuj mund të ju doket ekzagjerim. Njëjtë ju kish dok ekzagjerim nëse do ju thoja se do del audioincizimi mes Kusari-Lilës, duke komuniku me Radoiçiqin duke u bashkërendu për veteranët. Do ju dukej ekzagjerim nëse do thoja që ambasadori i Kurtit kanë me i dalë pagesa milionëshe në Serbi”, u shpreh ai.