Mehmetaj: “Dimal Beogradi, turpi i kombit – qenka angazhuar për të gjetur shqiptarë që flasin keq për UÇK-në”
Gazetari i njohur Lirim Mehmetaj ka reaguar ashpër në rrjetet sociale pas publikimit të një shkrimi të bashkautorisë së Dimal Bashës, Kryeparlamentarit aktual të Kosovës, ku përmendet UÇK-ja në kontekst negativ. Mehmetaj e ka quajtur Bashën "turp të kombit" dhe "armik të përbetuar të shqiptarëve", duke e akuzuar për qëndrime të hapura anti-UÇK, transmeton lajmi.net…
Gazetari i njohur Lirim Mehmetaj ka reaguar ashpër në rrjetet sociale pas publikimit të një shkrimi të bashkautorisë së Dimal Bashës, Kryeparlamentarit aktual të Kosovës, ku përmendet UÇK-ja në kontekst negativ.
Mehmetaj e ka quajtur Bashën “turp të kombit” dhe “armik të përbetuar të shqiptarëve”, duke e akuzuar për qëndrime të hapura anti-UÇK, transmeton lajmi.net
Sipas Mehmetajt, Basha jo vetëm ka bashkëshkruar një artikull kundër UÇK-së, por ka qenë edhe i përfshirë në gjetjen e shqiptarëve që flasin keq për UÇK-në, për të ndihmuar kolegen e tij të huaj t’i përfshinte ata në një libër.
Postimi i plotë:
Ky turpi i kombit, armiku i përbetuar i shqiptarëve dhe pasardhësi i denjët i Veton Surroit, që sot mban postin e Kryeparlamentarit, paska pas rrejt.
Ky Dimal Beogradi jo që paska shkru kundër UÇK-së…
Por, ky edhe qenka angazhu me gjet shqiptarë që flasin keq për UÇK-në në mënyrë që të kolegia e tij pro-serbe t’i inkuadrojë në librin e saj./lajmi.net/