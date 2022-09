Mehaj: Ushtarët të cilët do të shërbejnë jashtë vendit do të kenë sigurim shëndetësorë Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, është deklaruar lidhur me miratimin e Ligjit për Dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit. Mehaj tha se si asnjëherë më parë, ushtarakët tanë kanë marrë pjesë në qindra misione jashtë vendit, por tani me miratimin e Ligjit është krijuar edhe baza ligjore përmes së cilës rregullohen procedurat…