Mehaj: Përpjekjet për liri e pavarësi duhet të finalizohen me anëtarësim në NATO Ish-ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka uruar veteranët e UÇK-së me rastin e Ditës së Forcës. Ai ka kujtuar se pikërisht më këtë datë më 1991, forcat e shumta ushtarake dhe policore serbe, do të ndërmerrnin një aksion ushtarak kundër Adem Jasharit dhe familjes së tij. “Komandanti ynë heroik dhe historik Adem Jashari, përherë do…