Mehaj: Kosova e Shqipëria do të thellojnë edhe më shumë bashkëpunimin vëllazëror Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, ka thënë se Kosova dhe Shqipëria do të thellojnë edhe më shumë bashkëpunimin vëllazëror në interes te të dyjave vendeve. Kështu ka deklaruar Mehaj në Facebook, duket deklaruar edhe se, së bashku jemi gjithmonë më të fortë, shkruan lajmi.net. “Kosova dhe Shqipëria do të thellojmë edhe më shumë bashkëpunimin vëllazëror…