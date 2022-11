Mehaj: Do të vlerësohet kontributi i secilit dëshmor që ka dhënë jetën për Kosovën Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka vizituar sot familjen dëshmorit Husen Mulla në Shishpan të Tropojës. Me këtë rast, Mehaj ka thënë se kontributi i secilit dëshmor i cili ka dhënë jetën për lirinë e Kosovës do të vlerësohet dhe nderohet gjithmonë. “Ata dhe familjet e tyre do të jenë gjithmonë përkujtuesit më të mirë…