Mehaj: 2023-ta do të jetë vit i fuqizimit të ushtrisë Ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj, ka thënë vit i fuqizimit të ushtrisë së Kosovës. Mehaj tha se kjo do t’i kontribuojë paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. “Viti 2023, do të jetë vit i fuqizimit të ushtrisë, investimit jo vetëm në pajisje por dhe në ngritjen e përgatitjes profesionale të ushtarakëve tanë, të…