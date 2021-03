Megjithatë Portugalia arrin vetëm një barazim në Beograd ndaj Serbisë

Serbia ishte nikoqire e Portugalisë në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror, “Katar 2022”, shkruan lajmi.net.

Portugalia nisi ndeshjen mirë dhe u duk se do të triumfonte me lehtësi në këtë ndeshje.

Diogo Jota shënoi dy gola të shpejtë, min (11’) dhe (36’).

Skaudrat shkuan në pushime të pjesëve me avantazhin e Portugalisë.

Por, në pjesën e dytë, Serbia ishte krejt skuadër tjetër.

Radonjic hyri në lojë në vend të Vlahovic dhe bëri diferencën.

Radonjic dhuroi një asistim për Mitrovic në min (46’). Radonjic nuk u ndal me kaq, ai shkaktoi probleme mbrojtjes portugeze.

Kostic shfrytëzoi një asistim nga Radonjic në min (60’) pas një kundërsulmi për të barazuar shifrat.

Ronaldo pati një rast të mirë ku topi shkoi drejt rrjetës dhe u pastrua nga mbrojtësi por në fund gjyqtari vendosi të kundërtën.

Rezultati përfundimtar, Serbia 2-2 Portugalia./Lajmi.net/

GOOAL! Bernardo Silva with the assist for Diogo Jota’s goal against Serbia!

pic.twitter.com/1BrN0kFbMr

— Benfica Youth 2 (@SLBenficaYouth) March 27, 2021