Megi Pojani puthet me balerinën gjatë performancës në ‘Dancing With The Stars’ Megi Pojani njihet si një prej grave më tërheqëse dhe më të guximshme në skenën e showbizit shqiptar. Prej javësh ajo është bërë pjesë e spektaklit të vallëzimit “Dancing With The Stars” dhe ka marrë vazhdimisht vëmendje me përformancat e saj. Një të tillë ajo e ka zhvilluar edhe mbrëmjen e djeshme (e premte). Ndryshe…