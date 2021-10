Meghan Markle do të jetë temë studimi në një shkollë në Londër për këtë arsye

Një shkollë private në Londër do ta përfshijë Meghan Markle si pjesë e leksioneve, si një rast emblematik të privilegjeve që njerëzit e bardhë gëzojnë ende dhe sot.

Mësuesit do të eksplorojnë me studentët vështirësitë me të cilat përballen si Meghan Markle, ashtu edhe Kate Middleton, kur u bashkuan me Familjen Mbretërore, por mësojnë gjithashtu se Meghan Markle u përball me sfida shtesë, bazuar në spekulimet shoqërore të lidhura me racën e saj”, siç raportohet nga The Sunday.

Studentët do të mësonin gjithashtu konceptin e “mikroagresionit”.

Drejtori tha: “Ne nuk mësojmë privilegjin e të bardhëve në mënyrë që të krijojmë një ndjenjë faji në komunitetin tonë të bardhë, por për të ndihmuar të gjithë të rinjtë tanë, të çfarëdo origjine racore, të zgjedhin dhe kuptojnë më mirë kompleksitetet dhe ndjeshmëritë e një çështjeje të vërtetë. “

Për këto dhe arsye të tjera, shkolla prestigjioze dhe e shtrenjtë në Catford, një lagje në jug të Londrës, shkollimi vjetor në të cilën është rreth 20 mijë euro, ka vendosur t’i lejojë studentët e saj të studiojnë përvojat e jetës së Meghan në gjykatë, në kuadrin e një kursi të prezantuar në përgjigje ndaj mbulimit të madh mediatik të lëvizjes Black Lives Matter. /Lajmi.net/