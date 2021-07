Megan Fox thotë se ajo ‘shkoi në ferr’ gjatë udhëtimit në Costa Rica me Machine Gun Kelly

Ajo ka jetuar jetën në maksimum që nga lidhja me reperin Machine Gun Kelly vitin e kaluar.

Dhe Megan Fox zbuloi të hënën në mbrëmje në Jimmy Kimmel Live se kërkimi i saj për përvoja të reja përfshinte një udhëtim ayahuasca në Costa Rica me të dashurin e saj që e dërgoi atë në thellësitë e ‘ferrit’, shkruan Daily Mail.

Pavarësisht se sa tmerrshëm tingëllonte udhëtimi i saj, ylli i tha nikoqirit Arsenio Hall se ishte në të vërtetë terapeutik, transmeton lajmi.net.

“Kështu që ne shkuam në Kosta Riko për të bërë ayahuasca në një mjedis indigjen”, ndau ajo duke shtuar se nuk ishte përvoja joshëse “me pesë yje” që ajo kishte pritur.

“Ju nuk merrni për të ngrënë pas orës 13:00”, ndau ajo. “Ju duhet të ecni në një distancë të gjatë. Ju nuk mund të bëni dush sepse ata janë në një thatësirë. Ju duhet të respektoni pyjet e shiut. Asgjë magjepsëse për këtë”.

Ajo shpjegoi se ceremonitë filluan me ‘të vjella’, në të cilën të pranishmit pinin një qaj me bazë bimore që i bënte të vjella.

“Ju nuk mund të dilni nga kjo”, iu përgjigj ajo të qeshurave të audiencës. “Dhe duhet të vjellësh një shumë të caktuar para se të të lejojnë të kthehesh me të gjithë. Kështu që ju jeni si të brohorisni të gjithë ndërsa hidhen, bëri me shaka ajo, duke shtuar se ishte një” përvojë e mirë lidhëse”.

“Udhëtimi i të gjithëve është i ndryshëm”, shpjegoi ajo. “Natën e dytë shkova në ferr dhe mu duk se isga athe përjetësisht. Dhe vetëm njohja e përjetësisë është si torturë në vetvete sepse nuk ka asnjë fillim, mes ose fund. Pra, ju keni si një vdekje të vërtetë ego”.

“Ky është një ilaç që shkon tejkalon çdo gjë që mund të bësh me terapi bisedash ose hipnoterapi, ndonjë nga ato gjëra”, vazhdoi ajo.

Udhëtimi ayahuasca duket se ka qenë një qëllim i gjatë për Megan, e cila ndau me Us Weekly në 2019 se dëshironte të provonte përvojën me burrin e saj të atëhershëm Brian Austin Green.

“Unë nuk jam dikush që bëj halucinogjenikë, por po i afrohem dëshirës për të shkuar në një udhëtim Ayahuasca për të takuar veten, për të kapërcyer, për të patur vdekjen e vogël, për të dalë në anën tjetër”, përfundoi ajo./Lajmi.net/