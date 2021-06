Megan Fox dhe Machine Gun Kelly u panë ndërsa largoheshin nga koncerti i Yungblud

Ata morën pjesë në një nga koncertet më të nxehta të fundjavës, të njoftuar vetëm dy ditë më parë, shkruan Daily Mail.

Dhe Megan Fox së bashku me Machine Gun Kelly u panë jashtë mbrëmjes së premte mbrëma në Whiskey A Go-Go në West Hollywood, California, duke shkuar pas koncertit në Yungblud, transmeton lajmi.net.

Megan, 35, dukej seksi me veshjen joshëse bluzën ngjyrë kremi dhe pantallona të zeza të zeza PVC.

Ajo i futi këmbët në taka transparente me majë dhe një çantë të zezë me shkëlqim me dorezë argjendi.

Megan gjithashtu shtroi disa zinxhirë argjendi në qafën e saj dhe kishte disa unaza me gurë në gishta.

Ajo qëndroi afër të dashurit të saj i cili kishte veshur një xhup rozë me logon e verdhë të fytyrës në pjesën e përparme./Lajmi.net/