Mefi tenton të bëhet interesant, por s’i di as shenjat e pikësimit Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Mefail Bajqinovci, ka ironizuar me mostakimin e Kurtit me Ramën. Pak çaste pasi përfundi paraqitja televizive e kryeministrit shqiptar në Rubikon, reagoi ligjvënësi kosovar, përcjell lajmi.net. Ai postoi fotografi nga ceremonia e organizuar nga Ambasada e ShBA-së për ditën e pavarësisë, duke shkruar: Më duket…