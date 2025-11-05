Mefi për Abdixhikun: Po sillet si një dashnor nazelik e nevrik

Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci i ka reaguar kreut të LDK-së, Lumir Abdixhikut i cili sot ka thënë se Kurti dhe Konjufca, sa përqafoheshin do të ishte mirë me i lut disa parti që kishin gatishmëri të merren me ta. Në lidhje me këtë, Bajqinovci ka bërë një krahasim për Abdixhikun. “Ai po harron që…

Lajme

05/11/2025 16:29

Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci i ka reaguar kreut të LDK-së, Lumir Abdixhikut i cili sot ka thënë se Kurti dhe Konjufca, sa përqafoheshin do të ishte mirë me i lut disa parti që kishin gatishmëri të merren me ta.

Në lidhje me këtë, Bajqinovci ka bërë një krahasim për Abdixhikun.

“Ai po harron që LVV (48) është më shumë se dyfishi i LDK (20), dhe po ka qejf hala me e lutë. Po sillet si një dashnor/e nazelik/e e nevrik/e”, ka shkruar Bajqinovci. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

November 5, 2025

Musliu reagon ashpër ndaj Dimal Bashës: Deklarata për rastin Dehari është...

Lajme të fundit

Musliu reagon ashpër ndaj Dimal Bashës: Deklarata për...

Aksidentohet vetura e policisë në Dardani të Prishtinës

BE-ja sqaron “ndalimin” për takime me Kurtin: Vendimi...

Linja e folësve për BBW 2025, folësa ekskluzive...