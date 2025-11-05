Mefi për Abdixhikun: Po sillet si një dashnor nazelik e nevrik
Deputeti i VV-së, Mefail Bajqinovci i ka reaguar kreut të LDK-së, Lumir Abdixhikut i cili sot ka thënë se Kurti dhe Konjufca, sa përqafoheshin do të ishte mirë me i lut disa parti që kishin gatishmëri të merren me ta.
Në lidhje me këtë, Bajqinovci ka bërë një krahasim për Abdixhikun.
“Ai po harron që LVV (48) është më shumë se dyfishi i LDK (20), dhe po ka qejf hala me e lutë. Po sillet si një dashnor/e nazelik/e e nevrik/e”, ka shkruar Bajqinovci. /Lajmi.net/
