Mefail Shkodra thotë se dërgoi letër në IPK, por nuk u mor parasysh: Më bënë edhe dhunë ekonomike së bashku me Prokuror
Janë bërë gati tre muaj që kur Gjilani u trondit nga një vrasje e trefishtë në mes të ditës në qendër të këtij qyteti.
Nga të shtënat me armë zjarri, mbetën të vrarë tre persona dhe një tjetër u plagos.
Si të dyshuar kryesor për këtë ngjarje të rëndë janë: Mefail Shkodra dhe dy djemtë e tij.
Shkodra sot është bërë i gjallë, i cili edhe ka dhënë versionin e tij rreth asaj se çfarë ka ndodhur.
Ai ka akuzuar, IPK-në, Prokurorinë e madje edhe mediat për bashkëpunim për prishje imazhi dhe se madje edhe e akuzuan për gjëra që nuk kishte faj.
Më poshtë mund të shihni reagimin e Mefail Shkodrës:
“Ndoshta nuk do të ndodhte kështu po të merreshin masat nga paralajmërimet e mija të njëpasnjëshme në polici por denoncimet e mija zhdukeshin gjithmonë dhe nuk merreshin masa shkaku i policëve të korruptuar për të cilët dyshoj shumë se kanë gisht edhe këtu sikurse edhe në vitin 2024.
…dhe këta polic në qershor të vitit të kaluar në bashkëpunim me rrjetin e tyre zyrtar mafioz tentuan të më fajsojnë mua për fajde me qëllim që unë të jap ryshfet që ata të pastrojnë të bëmat e tyre që kanë bërë me Riza Abdylin dhe shumë të tjerë.
Hetuesi Naser Emini e ka shitur identitetin tim dhe fotografitë e mija dhe djemve të mi sidomos me disa politikan që isha takuar rastësisht në hotelin Emerald dhe s’kam pasur asnjë lidhje me asnjë politikan ose parti dhe donte të përgënjeshtronte kjo u bë që të njëlloset emri im
Në këtë rast kishte gisht edhe Bekë Berisha që donte të më fuste në burg ku edhe i kam shkruar për tu takuar në Gjan dhe të më tregojë se kush po më njëllosë emrin por nuk erdhi asnjëherë
Unë kam dorëzuar edhe një letër në IPK por nuk është marrë parasysh para por vetëm pasi ndodhi rasti i fundit
Në bashkëpunim me prokuroren më bënin edhe dhunë ekonomike me prokuroren Arbreshë Shala kur ajo bëri akuzën e fajdes për mua dhe djalit tim bllokoi të gjithë pasurinë që kisha llogaritë e familjes dhe na lanë në një rast social përveq se më prishën imzhin më bllokuan edhe gjërat tjera pronat veturat etj…”, ka deklaruar mes tjerash Shkodra. /Lajmi.net/