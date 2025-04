Mefail Bajqinovci: Ka marrë fund puna e Kryetarit të Kuvendit në momentin që propozuam Albulena Haxhiun Deputeti i Vetëvendosjes, Mefail Bajqinovci, tha se “nuk e di” se a mund të ketë koalicion me Nismën Socialdemokrate dhe se çfarë aranzhimesh mund të ketë, por se me propozimin e Albulena Haxhiut për Kryetare të Kuvendit “ka marrë fund ajo punë” referuar propozimit të përfolur për Fatmir Limajn. “Nuk mund të them as po,…