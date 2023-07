Mediumi izraelit: Rama vjen shpesh për pushime familjare, erdhi edhe javën e kaluar

Kryeministri Edi Rama duket se ka zgjedhur Izraelin për t’u arratisur për pushime.

Këtë fakt e bën të ditur ‘The Jerusalem Post’, media ku Rama ka dhënë edhe intervistë për historinë shqiptare me hebrenjtë.

Ndër të tjera, media thekson se Rama e ka vizituar Izraelin dy herë si kryeministër, por edhe më shumë herë privatisht me pushime personale familjare, siç bëri javën e kaluar.

Pjesë nga artikulli:

Shqipëria, një vend në Evropën Juglindore që magjeps me historinë e saj të pasur, peizazhet mahnitëse dhe kulturën e gjallë, gjithashtu pret një komunitet mikroskopik hebre me rreth 45 hebrenj. E megjithatë, Shqipëria investon kohë dhe fonde për të treguar historinë unike të historisë së saj hebreje dhe në forcimin e lidhjeve me Izraelin.

“Unë me të vërtetë besoj se ky episod i historisë sonë, kur Shqipëria shpëtoi hebrenjtë, është një pjesë kaq e rëndësishme e ADN-së tonë si komb”, tha kryeministri shqiptar Edi Rama për The Jerusalem Post gjatë një vizite në Izrael javën e kaluar. Ai shpjegoi se kjo periudhë “duhet të çmohet dhe të vlerësohet shumë mirë. Unë dua që brezi ynë i ardhshëm të dijë të kaluarën e tyre, sepse gjyshërit tanë bënë diçka absolutisht mahnitëse duke e vënë veten në radhë për të mbrojtur hebrenjtë.” Rama e ka vizituar Izraelin dy herë si kryeministër, por edhe më shumë herë privatisht me pushime personale familjare, siç bëri javën e kaluar.

Kryeministri tha se hebrenjtë mbërritën në Shqipëri në katër periudha të ndryshme, që nga shekulli i dytë. “Ata madje krijuan një qytet të quajtur Jeriko. Ne e quajmë Oricum dhe është themeluar nga çifutët.”