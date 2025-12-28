Mediumi britanik “Reuters”: Kosova voton sërish për t’i dhënë fund ngërçit politik njëvjeçar dhe vonesës së financimit ndërkombëtar

Mediumi i madh britanik “Reuters” i ka kushtuar vëmendje procesit të votimit që po zhvillohet në Republikën e Kosovës, duke theksuar se qytetarët po u drejtohen kutive të votimit për herë të dytë gjatë këtij viti. Sipas këtij raportimi, zgjedhjet po mbahen në një moment të ndjeshëm politik, ndërsa LVV e udhëhequr nga Albin Kurti…

28/12/2025 17:22

Mediumi i madh britanik “Reuters” i ka kushtuar vëmendje procesit të votimit që po zhvillohet në Republikën e Kosovës, duke theksuar se qytetarët po u drejtohen kutive të votimit për herë të dytë gjatë këtij viti.

Sipas këtij raportimi, zgjedhjet po mbahen në një moment të ndjeshëm politik, ndërsa LVV e udhëhequr nga Albin Kurti synon të sigurojë shumicën parlamentare për t’i dhënë fund një ngërçi politik që ka zgjatur rreth një vit, përcjellë Lajmi.net.

Media britanike vlerëson se ky bllokim institucional ka paralizuar funksionimin e Kuvendit të Kosovës dhe ka shkaktuar vonesa në sigurimin e financimeve ndërkombëtare, duke ndikuar negativisht në zhvillimin politik dhe ekonomik të vendit.

“Votuesit e Kosovës iu drejtuan kutive të votimit për herë të dytë këtë vit, ndërsa partia e kryeministrit nacionalist Albin Kurti kërkon shumicën për t’i dhënë fund një ngërçi politik njëvjeçar që ka paralizuar parlamentin dhe ka vonuar financimin ndërkombëtar”, shkruan mediumi britanik./Lajmi.net/

