Mediat serbe: Vuçiqi vazhdon qëndrimin në Bruksel, takon Escobarin e Lajçakun Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq ka vazhduar diskutimet me emisarin e BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak si dhe me të dërguarin e SHBA-ve për Ballkanin, Gabriel Escobar. Kështu të paktën raporton “Tanjugu” serb, ndërkaq më pas edhe Radio Televizioni i Serbisë, shkruan lajmi.net. Sipas këtyre mediumeve, Vuçiq aktualisht është në takim me Lajçakun e Escobarin.…