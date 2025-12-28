Mediat ndërkombëtare raportojnë për zgjedhjet në Kosovë: Votim i jashtëzakonshëm për t’i dhënë fund krizës politike

Mediat e huaja, përfshirë edhe prestigjiozen britanike The Guardian, po i kushtojnë vëmendje zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, duke i cilësuar ato si një përpjekje për të dalë nga ngërçi politik që ka mbërthyer vendin gjatë pjesës më të madhe të këtij viti. Sipas The Guardian, qytetarët e Kosovës po votojnë në zgjedhje të…

Lajme

28/12/2025 14:11

Mediat e huaja, përfshirë edhe prestigjiozen britanike The Guardian, po i kushtojnë vëmendje zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, duke i cilësuar ato si një përpjekje për të dalë nga ngërçi politik që ka mbërthyer vendin gjatë pjesës më të madhe të këtij viti.

Sipas The Guardian, qytetarët e Kosovës po votojnë në zgjedhje të parakohshme me shpresën për të thyer bllokadën politike, e cila u krijua pasi partia e kryeministrit Albin Kurti, Lëvizja Vetëvendosje, dështoi të formojë qeverinë, pavarësisht se kishte dalë e para në zgjedhjet e 9 shkurtit.

Mediumi britanik thekson se kjo është hera e parë që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008 që Kosova nuk ka arritur të formojë qeveri pas zgjedhjeve. Vetëvendosje mbetet sërish favoritja në garë, por sipas analistëve, mbetet e paqartë nëse do të sigurojë shumicën e nevojshme në Kuvendin me 120 ulëse, pasi partitë e tjera kryesore kanë refuzuar koalicionet, transmeton lajmi.net.

The Guardian rikujton se sipas ligjit zgjedhor të Kosovës, 20 ulëse janë të rezervuara për komunitetin serb dhe pakicat e tjera, ndërsa një tjetër rezultat i paqartë do ta thellonte edhe më tej krizën politike. Mediumi paralajmëron se Kosova ende nuk ka miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm, gjë që rrezikon të ketë pasoja negative për ekonominë tashmë të brishtë të vendit.

Raportimi thekson gjithashtu se Kuvendi i ardhshëm do të duhet të zgjedhë presidentin e ri në mars, pasi mandati i presidentes Vjosa Osmani përfundon në fillim të prillit. Nëse edhe ky proces dështon, vendi mund të përballet sërish me zgjedhje të reja.

Sa i përket skenës politike, The Guardian shkruan se partitë kryesore opozitare – Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës – e kanë akuzuar Kurtin për qasje autoritare dhe për prishje të raporteve me aleatët perëndimorë, përfshirë SHBA-në dhe Bashkimin Evropian. Mediumi përmend edhe masat ndëshkuese të vendosura nga BE-ja dhe SHBA-ja, për shkak të qëndrimeve të Kurtit në dialogun me Serbinë.

Në raportim përmenden edhe tensionet në veri të Kosovës, përplasjet me serbët lokalë gjatë vitit 2023 dhe situata ekonomike e vështirë e vendit, duke theksuar se Kosova mbetet një nga ekonomitë më të varfra në Evropë dhe një nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor që synojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian.

The Guardian citon edhe qytetarë që shprehin shqetësim për të ardhmen e vendit, duke theksuar se ndryshime të vogla në rezultatet zgjedhore mund të jenë vendimtare për ndarjen e pushtetit, por se asgjë nuk është e sigurt.

Raportimi përfundon duke e cilësuar këtë proces zgjedhor si kyç për stabilitetin politik, ekonomik dhe institucional të Kosovës në vitet që vijnë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 28, 2025

Dyshohet se bëri presion për ta votuar Listën Serbe, intervistohet nga...

Lajme të fundit

Dyshohet se bëri presion për ta votuar Listën...

Peci tenton të bëhet interesant: Prej mëngjesit në...

​Drenas, flasin qytetarët për procesin zgjedhor

Kandidati i Listës Serbe akuzohet për shkelje të...