Mediat ndërkombëtare raportojnë për zgjedhjet në Kosovë: Votim i jashtëzakonshëm për t’i dhënë fund krizës politike
Mediat e huaja, përfshirë edhe prestigjiozen britanike The Guardian, po i kushtojnë vëmendje zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, duke i cilësuar ato si një përpjekje për të dalë nga ngërçi politik që ka mbërthyer vendin gjatë pjesës më të madhe të këtij viti. Sipas The Guardian, qytetarët e Kosovës po votojnë në zgjedhje të…
Lajme
Mediat e huaja, përfshirë edhe prestigjiozen britanike The Guardian, po i kushtojnë vëmendje zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, duke i cilësuar ato si një përpjekje për të dalë nga ngërçi politik që ka mbërthyer vendin gjatë pjesës më të madhe të këtij viti.
Sipas The Guardian, qytetarët e Kosovës po votojnë në zgjedhje të parakohshme me shpresën për të thyer bllokadën politike, e cila u krijua pasi partia e kryeministrit Albin Kurti, Lëvizja Vetëvendosje, dështoi të formojë qeverinë, pavarësisht se kishte dalë e para në zgjedhjet e 9 shkurtit.
Mediumi britanik thekson se kjo është hera e parë që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008 që Kosova nuk ka arritur të formojë qeveri pas zgjedhjeve. Vetëvendosje mbetet sërish favoritja në garë, por sipas analistëve, mbetet e paqartë nëse do të sigurojë shumicën e nevojshme në Kuvendin me 120 ulëse, pasi partitë e tjera kryesore kanë refuzuar koalicionet, transmeton lajmi.net.
The Guardian rikujton se sipas ligjit zgjedhor të Kosovës, 20 ulëse janë të rezervuara për komunitetin serb dhe pakicat e tjera, ndërsa një tjetër rezultat i paqartë do ta thellonte edhe më tej krizën politike. Mediumi paralajmëron se Kosova ende nuk ka miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm, gjë që rrezikon të ketë pasoja negative për ekonominë tashmë të brishtë të vendit.
Raportimi thekson gjithashtu se Kuvendi i ardhshëm do të duhet të zgjedhë presidentin e ri në mars, pasi mandati i presidentes Vjosa Osmani përfundon në fillim të prillit. Nëse edhe ky proces dështon, vendi mund të përballet sërish me zgjedhje të reja.
Sa i përket skenës politike, The Guardian shkruan se partitë kryesore opozitare – Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës – e kanë akuzuar Kurtin për qasje autoritare dhe për prishje të raporteve me aleatët perëndimorë, përfshirë SHBA-në dhe Bashkimin Evropian. Mediumi përmend edhe masat ndëshkuese të vendosura nga BE-ja dhe SHBA-ja, për shkak të qëndrimeve të Kurtit në dialogun me Serbinë.
Në raportim përmenden edhe tensionet në veri të Kosovës, përplasjet me serbët lokalë gjatë vitit 2023 dhe situata ekonomike e vështirë e vendit, duke theksuar se Kosova mbetet një nga ekonomitë më të varfra në Evropë dhe një nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor që synojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian.
The Guardian citon edhe qytetarë që shprehin shqetësim për të ardhmen e vendit, duke theksuar se ndryshime të vogla në rezultatet zgjedhore mund të jenë vendimtare për ndarjen e pushtetit, por se asgjë nuk është e sigurt.
Raportimi përfundon duke e cilësuar këtë proces zgjedhor si kyç për stabilitetin politik, ekonomik dhe institucional të Kosovës në vitet që vijnë. /Lajmi.net/