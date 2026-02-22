Mediat ndërkombëtare që shkruan për fjalën përmbyllëse të Hashim Thaçit në Hagë
Fjala përmbyllëse e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në Hagë është mbuluar nga një numër i madh i mediave ndërkombëtare.
Kështu ka shkruar Lirim Greiçevci, analist i mbrojtjes për Presidentin Hashim Thaçi dhe ish-ambasador në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë dhe Holandë.
Ndërkohë, Washington Post shkruan se ish-presidenti i Kosovës e paraqiti veten të mërkurën si një burrë shteti dhe paqebërës, ndërsa u kërkoi gjyqtarëve ndërkombëtarë ta lironin nga ato që ai i quajti akuza të pabaza, duke përfshirë vrasje, torturë dhe persekutim që datojnë që nga lufta e kombit të tij për pavarësi.
Ai dhe tre ish-udhëheqës të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) separatiste kanë qenë në paraburgim që nga nëntori 2020 në gjykatën në Hagë, e cila zyrtarisht është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës. Ata tani duhet të presin me shumë mundësi për muaj derisa gjyqtarët të arrijnë vendimet.
Në deklaratën e tij përfundimtare para gjykatës, Thaçi, i cili gjithmonë ka këmbëngulur se është i pafajshëm, tha se “i vetmi vendim i drejtë do të ishte lirimi im i plotë nga akuzat”.
Në vijim janë disa nga artikujt kryesorë.
