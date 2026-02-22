Mediat ndërkombëtare që shkruan për fjalën përmbyllëse të Hashim Thaçit në Hagë

Fjala përmbyllëse e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në Hagë është mbuluar nga një numër i madh i mediave ndërkombëtare. Kështu ka shkruar Lirim Greiçevci, analist i mbrojtjes për Presidentin Hashim Thaçi dhe ish-ambasador në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë dhe Holandë. Ndërkohë, Washington Post shkruan se ish-presidenti i Kosovës e paraqiti veten të mërkurën si…

22/02/2026 10:33

Fjala përmbyllëse e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në Hagë është mbuluar nga një numër i madh i mediave ndërkombëtare.

Kështu ka shkruar Lirim Greiçevci, analist i mbrojtjes për Presidentin Hashim Thaçi dhe ish-ambasador në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë dhe Holandë.

Ndërkohë, Washington Post shkruan se ish-presidenti i Kosovës e paraqiti veten të mërkurën si një burrë shteti dhe paqebërës, ndërsa u kërkoi gjyqtarëve ndërkombëtarë ta lironin nga ato që ai i quajti akuza të pabaza, duke përfshirë vrasje, torturë dhe persekutim që datojnë që nga lufta e kombit të tij për pavarësi.

Ai dhe tre ish-udhëheqës të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) separatiste kanë qenë në paraburgim që nga nëntori 2020 në gjykatën në Hagë, e cila zyrtarisht është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës. Ata tani duhet të presin me shumë mundësi për muaj derisa gjyqtarët të arrijnë vendimet.

Në deklaratën e tij përfundimtare para gjykatës, Thaçi, i cili gjithmonë ka këmbëngulur se është i pafajshëm, tha se “i vetmi vendim i drejtë do të ishte lirimi im i plotë nga akuzat”.

Në vijim janë disa nga artikujt kryesorë.

𝐈𝐍𝐃𝐄𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐍𝐓:

https://www.independent.co.uk/…/hashim-thaci-kosovo-the…

𝐑𝐄𝐔𝐓𝐄𝐑𝐒:

https://www.reuters.com/…/kosovos-thaci-defends…/

𝐖𝐀𝐒𝐇𝐈𝐍𝐆𝐓𝐎𝐍𝐏𝐎𝐒𝐓:

https://wapo.st/4aI9qcP

𝐉𝐔𝐒𝐓𝐈𝐂𝐄.𝐈𝐍𝐅𝐎:

https://www.justiceinfo.net/…/155537-four-former-kla…

𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄𝟐𝟒:

https://www.france24.com/…/20260218-utterly-absurd…

𝐀𝐍𝐀𝐃𝐎𝐋𝐔:

https://www.aa.com.tr/…/former-kosovo-president…/3833975

𝐌𝐒𝐍:

https://www.msn.com/…/kosovo-s-former…/ar-AA1WCwI1

𝐘𝐀𝐇𝐎𝐎𝐍𝐄𝐖𝐒𝐔𝐊:

https://uk.news.yahoo.com/kosovos-thaci-defends-innocence…

𝐁𝐀𝐋𝐊𝐀𝐍𝐈𝐍𝐒𝐈𝐆𝐇𝐓:

https://balkaninsight.com/…/kosovo-ex-guerrilla…/

𝐓𝐇𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀𝐈𝐓𝐒𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒:

https://www.straitstimes.com/…/kosovos-thaci-defends…

