Media sllovene: Pahor dëshiron ta zëvendësojë Lajçakun?

Kështu shkruan gazeta “Delo” e Lubjanës.

I pyetur nga një gazetë kryesore sllovene nëse spekulimet ishin të vërteta se Pahor ishte i interesuar për pozicionin aktual të politikanit sllovak Miroslav Lajçak, zyra e Pahor tha në një deklaratë se Pahor “nuk po mendonte” për këtë çështje për momentin.

Më tej thuhet se pas skadimit të mandatit aktual në fund të këtij viti, Pahor synon të shfrytëzojë privilegjet nga ligji për ish-presidentët, të cilat i lejojnë të shfrytëzojë përfitimet për një vit, transmeton Klankosova.tv.

Në fund të vitit, mandati i dytë presidencial i Pahorit përfundon, pas së cilës ai nuk mund të kandidojë më për këtë pozitë.

“Çështja se çfarë do të bëjë presidenti Pahor më vonë nuk po trajtohet tani, sepse do të ketë kohë të mjaftueshme për të më vonë, dhe ai tani është plotësisht i përkushtuar në detyrat e tij, të cilat do t’i kryejë deri më 22 dhjetor të këtij viti”, thanë bashkëpunëtorët e Pahorit.