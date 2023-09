Meda dhe Gold Ag bëhen bashkë për një projekt muzikor Një lajm i mirë po vjen për të gjithë adhuruesit e dy këngëtarëve, Gold Ag dhe Meda. Dyshja kanë bashkuar forcat për një duet mes tyre, shkruan lajmi.net. “Përqafom” titullohet projekti që bëri bashkë dyshen. Kjo është paralajmëruar nga reperi me anë të një postimi në “Facebook”. Ky projekt do të publikohet me 20 shtator…