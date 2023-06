“Me zor”: Kurti përsëri u kërkon ndërkombëtarëve që të reagojnë për situatën në veri Qeveria e Kosovës me një komunikatë për media kanë njoftuar për takimin që kanë pasur dysha qeveritare me përfaqësuesit diplomatik në vend. Bosht i temës në këtë takim ishte situata në veri të vendit, shkruan lajmi.net. Kryeministri Albin Kurti i ka njoftuar amabsadorët se sot kishte mbledhje me Këshillin e Sigurisë së Kosovës. Njëherit ai…