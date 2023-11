Me Zajednicë, a e vulosi Kurti ndarjen përfundimtare të Mitrovicës: Gazetari rendit faktet historike dhe juridike

Me 21 tetor të këtij viti pesëshja euro amerikane erdhi në Kosovë dhe kryeministrit Albin Kurti ia lanë në derë një draft të “Zajednicës”.

Të shtunën e kaluar ish-kryeinspektori i intelegjencës së Kosovës, Burim Ramadani publikoi një draft, ku pretendon se është ai të cilin ia kanë dorëzuar perendimorët Kurtit para më shumë se 3 jave, shkruan lajmi.net.

Kryeredaktori i lajmi.net, Shkumbin Kajtazi, i ka bërë një analizë të hollësishme këtij draft, e cila sipas tij betonizon ndarjen e Mitrovicës.

Fillimisht ai u ndal te një video të ish-presidentit Hashim Thaçi të vitit 1999 në Mitrovicë ku qetësonte shqiptarët.

Video të cilën e kanë stër “keqpërdorë” Lëvizja Vetëvendosje duke e akuzuar Thaçin për ndarje të Mitrovicës.

Kajtazi tutje argumenton edhe faktin që Mitrovica Veriore me Zajednicën e Kurtit do të jetë selia e saj, dhe sipas kësaj përfundimisht Mitrovica do të mbetët e ndarë.

Ai ia nxjerr në shesh të thënat e VV’së në të kaluarën, dhe e përballë me realitetin e sotëm, kur pra VV është në pushtet edhe në nivel qendror, e për ironi të fatit edhe në Mitrovicën Veriore e bënë edhe “kryeqytet” të serbëve./Lajmi.net