Me vendim të presidentes Osmani, Ismail Kadaresë iu nda dekreti i nënshtetësisë Me urdhër të presidentes së Kosovës, Vjosa Osmanit, i është ndarë dekreti i nënshtetësisë shkrimtarit shqiptar me famë botërore Ismail Kadaresë. Më 1 gusht të këtij viti, presidentja Vjosa Osmani sot ka nënshkruar dekretin me të cilin shkrimtarit shqiptar me famë botërore, Ismail Kadare, i jepet nënshtetësia e Republikës së Kosovës. Sipas Osmanit, dhënia e…