Me urdhër të Policisë, ndërpritet energjinë elektrike në disa rajone për shkak të zjarreve dhe dëmtimeve në infrastrukturë Kompanisë Kosovare për Distribuim të Energjisë Elektrike (KEDS) i është dashur të ndërpresë furnizimin me energji elektrike në Nënstacionin Prizreni 1 dhe Prizreni 3, me urdhër të Policisë së Kosovës, për shkak të situatës së rënduar nga zjarret në vend. Zjarret e mëdha që kanë përfshirë rajone të ndryshme, veçanërisht në Prizren, Mitrovicë dhe Gjakovë,…