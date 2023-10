“Me ty”, Ilir Ferati bashkë me forumin rinor të LDK-së përurojnë qendrën për Ndihmë Psikologjike në Istog Së bashku me komunën e Istogut, Forumi i Rinisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka përuruar qendrën për ndihmë psikologjike “Në linjë ME TY”, në Istog. Kryetari i Istogut, Ilir Ferati dhe kryetari i Forumit të Rinisë së LDK-së, Paris Guri gjatë përurimit kanë treguar se kjo linjë telefonike me numër 080011009, është për të…