Me t’u zgjuar, Edona ka kërkesë për “Vëllain e Madh”: Eliminojeni Ganinë menjëherë Edona James vazhdon të kënaq publikun me humorin e saj. Sot është zgjuar me super energji, shkruan lajmi.net. Ajo me t’u zgjuar ka pasur një kërkesë për “Vëllain e Madh”. Edona ka kërkuar eliminimin e Gani Gërmisë. “Eliminojeni Ganinë menjëherë”, është shprehur Edona James. Sonte mbahet “prime” i radhës, ku në televotim gjenden gjashtë banorë,…