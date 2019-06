Me tu rikthyer në vendlindje, Ava Max kaplohet nga emocionet

Ava Max është kthyer në vendlindjen e saj Milwaukee për ta mbajtur koncertin e radhës, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja e lindur në Milwaukee por me origjinë shqiptare përjetoi ndjenja të përziera me rikthimin e saj në vendlindje.

Në një postim të bërë ajo la edhe këtë shkrim në të cilin shpalos ndjenjat: “ Unë kam përjetuar emocione të përziera me rikthimin në Milwaukee në vendlindjen time. Kujtova momente të mira, po ashtu edhe disa nga ato të vështirat. Unë kam dëgjuar shumë histori për këtë vend që tani përveç vizitës edhe do performoj, jam e bekuar me njerëzit që kam përreth dhe engjëjt e mi lart që më drejtojnë në këtë gjë që mban emrin Jetë”. /Lajmi.net/