Me trajnime në Shqipëri dhe Turqi: Njihuni me kuzhinierin nga Kamenica që gatuan në natyrë Arsim Kqiku nga Kamenica është prej atyre që e bëjnë me shumë dashuri punën e tyre. Krahas kësaj, e veçanta e tij, është se ai ka vendosur që kuzhinën e tij ta bartë në ambient të hapur, pra në natyrë, shkruan lajmi.net Kqiku thotë se që afro dy dekada ka që punon në këtë profesion,…