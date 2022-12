“Më thojshin llud”- Lumnije Demolli, shembulli i triumfit përballë sfidave

Brenda një objekti në vogël në një cep të Prishtinës buron lumturia dhe ndryshimi për shumë persona me dëmtime intelektuale. Lumnije Demolli tash e rreth 20 vjet ditët i kalon në klubin “Dëshira”, që i në çdo mënyrë i hapi dyert që të tjerët ia kishin mbyllur.

Lumja me vullnetin e saj dhe me ndihëm e këtij klubi ka arritur që të jetësojë çdo dëshirë të saj për të dalë jashtë imazhit të krijuar nga shoqëria për personat me dëmtime intelektuale.

Edhe pse për rrethana të ndryshme në fëmijëri e kishte pasur të pamundur, ajo ka hedhur hapat e saj të rrugëtimit për arsimim, duke bërë që formimit të saj t’i shtojë një element më shumë e paragjykimit t’i vë një bllokadë shtesë.

“Po ndihem shumë mirë, sepse nuk kam qenë në shkollë sepse më është dashur të kujdesem, arsyet kanë qenë të kujdesem për babin më shumë. Kam pasur dëshirë shumë të shkojë në shkollë por e kam gjetur vendin në klub in “Dëshira” dhe në shkrim dhe lexim kam mësuar matematikë, gjuhë shqipe, anglisht pak, edhe anglisht pak kam dëshirë të flas pak. Nuk i kemi pasur kushtet për të shkuar në shkollë sepse dëshira ime ka qenë të shkojë në shkollë të kryej fakultet me qenë pak më e lartë por jam mirë sepse kam arritur në shkrim dhe në lexim edhe ia kam nisur edhe pak për shembull me marrë diçka ose me bo për vete me punuar me u bë si dizajnere, e shkrim edhe lexim këtë e kam mësuar më së shumti. Punoj nga shtëpia ose marr diçka ose dëgjoi muzikë ose shkruaj diçka ose lexoj ndonjë libër, roman e kështu nga pak”, u shpreh ajo për emisionin “Shenjë”.

Përveç që arritur të mësojë shkrim e lexim, Lumja këtu ka arritur që të mësojë më shumë për pasionin e saj rrobaqepësinë.

Por, duke qenë se në fëmijëri jeta për sikur i kishte bërë me dije që karvani i sfidave do të jetë i gjatë për të, kjo nuk e bëri asnjëherë të ndalojë.

Derisa është rritur nën kujdesin e axhës, Lumja tregon se pavarësisht vështirësive të saj, ajo ishte bërë krahë babin e saj, tashmë të ndjerë, i cili gjithashtu ishte me dëmtime intelektuale.

“Kemi qenë në shoqatën tjetër me babin ka qenë atje afër në mos gabofsha të banesat e kafta (ngjyrë kafe) banesat ka qenë një qendër tani nga ajo qendër kemi ardhur këtu, dhe më pas jam ndier mirë shumë kështu të mësoj, të lexoj…Këtu jemi sikur një familje, kalojmë aq shumë mirë që nuk dimë as të ndahemi nga ky klub… “Ka gjet shoqëri babi këtu, ka qenë pak sëmurë, e ka pirë shumë duhanin e është sëmurë dhe e ka pas shumë shoqëri por gjysma janë. Bile dje edhe pardje ka qenë një shok i tij, tha aq shumë kam kaluar me babin tënd sa anëtarët e përmendin shumë që je kujdesur për të sepse vike këtu sepse ka qenë shumë sëmur më është dashur ta sjellë sepse është ndjerë mirë me shoqëri, kur të është pak me probleme mendore ndihet shumë mirë”, deklarohet ajo

Duke pasur parasysh se ajo i takon kategorisë së personave me dëmtime intelektuale, shoqëria shumë herë kishte shprehur ashpërsi karshi saj.

Paragjykimet, stigma e ofendimet ishin bërë pjesë e përditshmërisë së saj, derisa ajo kishte vendosur t’i jap vetës me shumë arsye për të qenë kryelartë e shoqërisë më pak hapësirë për ndikim emocional tek ajo.

“Shumë më ka penguar, sepse më gjuanin me fjalë shumë më kanë gjuajtur me fjalë nuk ta merr mendja thonin t’i e ke babin budall t’i e ke të sëmurë nuk të merr askush kështu t’i je llud çdo lloj fjale. Çka bëjsha është dashur ta uli kryt çka me bo. E tash ku dal e kam fytyrën qel ki shoqëri i ke të gjitha, tash shoqërohesh për shembull një njeri vjen këtu shoqërohesh vijnë studentët vijnë të gjithë të kënaqet shpirti. Tash edhe me më lëshu fjalë e di që jam e pastër”, tregon ajo.

E, derisa tashmë Lumja i shton gjallëri dhe harmoni shoqërisë në klubin “Dëshira”, ajo të njëjtën e përçon çdo ditë edhe në familjen e saj.

“Po jam martuar tash, mirë. Valla që 3 vite… Punojmë pak, më lejojnë këtu të vijë mirë shumë…Kam shoqe të ngushta, e kam Letën, Teutën, Qëndresën…Tregojmë qysh me dal me pi kafe, për me mësu diçka më të re, me dal për tu sill mirë. Jemi bërë si familje si motër si vëlla kush vjen nga të huajt na doket mirë, studentët ose kush vjen na doket shumë mirë. Unë shumë e kënaqur jam sepse unë as motër as vëlla nuk kam, jam qik hasreti”, shprehet ajo.

Pozitivitetin dhe vullnetin për punë të Lumes, më mirë shumë se askush tjetër e përjeton personali i klubit “Dëshira”.

Koordinatorja e projekteve në këtë organizatë, Shqipe Kasumaj, përshkruan rrugëtimin e Lumes në shtëpinë e saj të dytë.

“Lumja është një prej anëtareve tona që e viziton organizatën mund të themi 15 vite i ka. Të kthehemi prapa momentet e ardhjes së Lumës janë pak më ndryshe sesa Lumën që e shihni tani. Lumja fillimisht ka ardhur me babin e saj, do të thotë edhe babai ka pasur probleme, Lumja nuk është se ka pasur ashtu shumë probleme ka qenë një vajzë e shoqëruar një vajzë që është kujdesur për babin e saj por mënyra e rritjes dhe e jetesës së saj pake ka ngarkuar gjendjen e saj dhe i ka shkaktuar probleme. Mirëpo, me ardhjen në organizatë Lumja me babin e saj e kanë fituar një rehabilitim mund të them shumë të mirë, falënderuar do të thotë aktiviteteve që mbahen në qendrën tonë. (11:05)”Lumja është një fryme mjaftë pozitive e ceka edhe në fillim është, është shumë e shoqëruar, është mjaftë bashkëpunuese sa herë vjen këtu i jep gjallëri shumë të madhe, është një vajze shumë e kujdesshme kujdeset edhe për pastërtinë e organizatës do të thotë i jep një gjallëri dhe një frymë shumë pozitive sa herë që na viziton Lumja”, shprehet ajo.

E, duke qenë se kjo shoqatë asaj i ndihmoi të realizojë ëndrrat e saj, ajo tash kërkon ndihmë për këtë shtëpi të madhe të personave me dëmtime intelektuale.

“Shumë jam e kënaqur, e kam ndier vetën shumë mirë që jam, e kisha shpresuar që me na ndihmu më shumë me ndihmu klubit ‘Dëshira’ me vazhdu më shumë këtu sepse po festat po vijnë dhe kisha thënë me na ndihmu më shumë për klubin ‘Dëshira’ me zgjat më shumë”, përfundon ajo./Lajmi.net/