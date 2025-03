Me thirrjet “UÇK”, ish-presidenti Hashim Thaçi largohet nga zyrat e EULEX-it Pas qëndrimit të tij për një ditë në Kosovë, ish-presidenti Hashim Thaçi do të niset për në Hagë. Thaçi erdhi në Kosovës me lejen Gjykatës Speciale për të vizituar varrin e babin të ndjerë, ndërkaq sot pas vizitave familjare në zyrat e EULEX-it ai është larguar nën masat e rrepta të sigurisë. Thaçin sot e…