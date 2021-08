Më të paguarit tek Barcelona, pas largimit të Messit mbetet Griezmann në krye

Largimi i Messit nga Barcelona nuk ka bërë vetëm “bujë” mediale, por edhe ekonomike pasi Barçës do t’i hiqet një “barrë” e madhe ekonomike.

Gjatë vitit të kaluar Messi fitonte rreth 70 milionë euro në vit dhe ishte futbollisti më i paguar tek Barcelona, transmeton lajmi.net.

Pas largimit të argjentinasit, Antoine Griezmann kryeson listën me 21 milionë, i ndjekur nga Memphis Depay me 18 milionë dhe bashkëkombasi i tij, Frankie De Jong me 16 milionë./Lajmi.net/

Më të paguarit tek Barcelona pas largimit të Messit:

Griezmann: 21 millonë

Memphis 18 milionë

De Jong: 16 millonë

Coutinho: 15 millonë

Dembélé: 15 milionë

Busquets: 14 millonë

Jordi Alba: 12 millonë

Piqué: 12 millonë

Ter Stegen: 9 millonë

Pjanic: 8,5 milionë

Eric García: 6 millonë

Agüero: 6 millonë

Sergi Roberto: 6 millonë

Emerson: 5 millonë

Lenglet: 5 millonë

Braithwaite: 5 millonë

Neto: 5 millonë

Dest: 5 millonë

Riqui Puig: 4 millonë

Pedri: 4 millonë

Ansu Fati: 4 millonë