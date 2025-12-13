Me simbole dhe flamuj kombëtarë, qytetarët ia mësyejnë protestës në Shkup

Shumë qytetarë i janë bashkuar sot protestës që pritet të nisë nga ora 13:00 në Shkup, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, e cila po organizohet nga Organizata e Veteranëve. Shumë qytetarë kanë marrë rrugë me simbole dhe flamuj të shumtë kombëtarë. Një qytetar në prononcim tha se ka marrë pjesë në të gjitha protestat…

Lajme

13/12/2025 12:11

Shumë qytetarë i janë bashkuar sot protestës që pritet të nisë nga ora 13:00 në Shkup, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, e cila po organizohet nga Organizata e Veteranëve.

Shumë qytetarë kanë marrë rrugë me simbole dhe flamuj të shumtë kombëtarë.

Një qytetar në prononcim tha se ka marrë pjesë në të gjitha protestat dhe se edhe kësaj radhe ka ardhur pa hezitim.

Artikuj të ngjashëm

December 13, 2025

Hamza paralajmëron vizitë në Hagë te Thaçi e Veseli: Shqiptarët mobilizohen...

Lajme të fundit

Hamza paralajmëron vizitë në Hagë te Thaçi e...

Gucati: Gjykimi ndaj pjesëtarëve të UÇK-së është sipas...

Fatmir Limaj arrin në Shkup, pritet nga Ali Ahmeti

Kosova nis ndihmë humanitare për Gazën, vlera 500 mijë euro