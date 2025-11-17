Me sa gola duhet ta mposhtë Kosova, Zvicrën për të shkuar direkt në Botëror?
Kosova ndeshet të martën me Zvicrën në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës.
Dardanët kanë 10 pikë në vendin e dytë, dhe tashmë e kanë siguruar Playoff-in.
Mirëpo, ata kanë vetëm tri pikë më pak se Zvicra që mban vendin e parë, por me një golaverazh shumë më të mirë prej 13:1 (Kosova e ka 5:4).
Në mënyrë që të kualifikohet drejtpërdrejt, Kosova duhet të triumfojë së paku 6-0 ndaj helvetëve në stadiumin “Fadil Vokrri”.