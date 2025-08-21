Me rima pak para mesnatës – Peci i hyn “fellit”, s’merret vesh çka thotë!
Ministri në detyrë i Bujqësisë, deputeti i Vetëvendosjes dhe kandidati për Kryetar të Prishtinës, si dhe bashkë-kryetari i Partisë Guxo, është munduar ta imitoj shefin e tij në ekzekutiv Albin Kurti. Peci, ka shkruar tre rreshta me rimë, duke mos e lidhur me asnjë kuptim domethënës fjalinë. Lexojeni: Nëse konstatimi është plebishitar, se dështimi është…
Lajme
Ministri në detyrë i Bujqësisë, deputeti i Vetëvendosjes dhe kandidati për Kryetar të Prishtinës, si dhe bashkë-kryetari i Partisë Guxo, është munduar ta imitoj shefin e tij në ekzekutiv Albin Kurti.
Peci, ka shkruar tre rreshta me rimë, duke mos e lidhur me asnjë kuptim domethënës fjalinë.
Lexojeni:
Nëse konstatimi është plebishitar,
se dështimi është spektakolar,
nuk mundesh të paktën të lesh edhe trashigimtarë