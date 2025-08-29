Me rastin e hapjes së lokalit tani Natura Therapy vjen me zbritje deri në 70%

Me rastin e hapjes së lokalit Natura Therapy vjen me super zbritje Nga data 29 Gusht deri më 1 Shtator, të gjithë dashamirësit e produkteve natyrale janë të ftuar të vizitojnë dyqanin më të ri të Natura Therapy në Arbëri ku përveç atmosferës mikpritëse dhe shërbimit profesional, ju pret edhe një ofertë marramendëse që nuk…

Lajme

29/08/2025 10:11

Me rastin e hapjes së lokalit Natura Therapy vjen me super zbritje

Nga data 29 Gusht deri më 1 Shtator, të gjithë dashamirësit e produkteve natyrale janë të ftuar të vizitojnë dyqanin më të ri të Natura Therapy në Arbëri ku përveç atmosferës mikpritëse dhe shërbimit profesional, ju pret edhe një ofertë marramendëse që nuk përsëritet shpesh!

Po, lexuat drejt: deri në 70% zbritje në produktet më të dashura të Natura Therapy!

Për të mos humbur asnjë nga këto zbritje të limituara në kohë, ndiqni linkun të cilin e gjeni të këtu të bashkëngjitur: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vasL4m1wEcvfhPFaeyWLV1MpEMrxM6romSU2gdDzhDgvFH1qmDJ2E7N9BahBWdZbl&id=61553427012191

Porosit tani në numrin e telefonit: 045 956 000 ose në platformat sociale:

Adresa e lokalit: Lagjja Arbëria, Rruga Vicianum Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553427012191

Instagram: https://www.instagram.com/naturatherapy_ks/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@natura_therapyks1.

Artikuj të ngjashëm

August 29, 2025

Kurti nuk komenton dorëheqjen e Liburn Aliut: “Nuk është as vendi,...

August 29, 2025

Osmani kërkon zgjidhje urgjente për Kuvendin dhe Qeverinë- por kur pyetet...

Lajme të fundit

Kurti nuk komenton dorëheqjen e Liburn Aliut: “Nuk...

Osmani kërkon zgjidhje urgjente për Kuvendin dhe Qeverinë-...

Refuzohen rreth 20% e aplikimeve nga jashtë Kosovës, KQZ-ja tregon arsyet

Policia e Kosovës apelon për kujdes ndaj fëmijëve...