Me rastin e hapjes së lokalit tani Natura Therapy vjen me zbritje deri në 70%
Me rastin e hapjes së lokalit Natura Therapy vjen me super zbritje Nga data 29 Gusht deri më 1 Shtator, të gjithë dashamirësit e produkteve natyrale janë të ftuar të vizitojnë dyqanin më të ri të Natura Therapy në Arbëri ku përveç atmosferës mikpritëse dhe shërbimit profesional, ju pret edhe një ofertë marramendëse që nuk…
Lajme
Me rastin e hapjes së lokalit Natura Therapy vjen me super zbritje
Nga data 29 Gusht deri më 1 Shtator, të gjithë dashamirësit e produkteve natyrale janë të ftuar të vizitojnë dyqanin më të ri të Natura Therapy në Arbëri ku përveç atmosferës mikpritëse dhe shërbimit profesional, ju pret edhe një ofertë marramendëse që nuk përsëritet shpesh!
Po, lexuat drejt: deri në 70% zbritje në produktet më të dashura të Natura Therapy!
Për të mos humbur asnjë nga këto zbritje të limituara në kohë, ndiqni linkun të cilin e gjeni të këtu të bashkëngjitur: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0vasL4m1wEcvfhPFaeyWLV1MpEMrxM6romSU2gdDzhDgvFH1qmDJ2E7N9BahBWdZbl&id=61553427012191
Porosit tani në numrin e telefonit: 045 956 000 ose në platformat sociale:
Adresa e lokalit: Lagjja Arbëria, Rruga Vicianum Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553427012191
Instagram: https://www.instagram.com/naturatherapy_ks/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@natura_therapyks1.