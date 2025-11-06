“Me qeverinë tonë, studentët gjithmonë do të kenë mbështetjen e shtetit” – ZKM iu dërgon mesazh studentëve që përfituan nga 100 euro, pak para balotazhit

Zyra e Kryeministrit të Kosovës, iu ka dërguar mesazh studentëve që kanë përfituar 100 euro nga Qeveria e Kosovës. “Të dashur studentë, më lejoni të iu uroj vitin e ri akademik me lajmin e mirë se ju jeni kualifikuar si përfitues të shtesës së njëhershme prej 100 EUR. Me qeverinë tonë, studentët gjithmonë do të…

06/11/2025 16:04

Zyra e Kryeministrit të Kosovës, iu ka dërguar mesazh studentëve që kanë përfituar 100 euro nga Qeveria e Kosovës.

“Të dashur studentë, më lejoni të iu uroj vitin e ri akademik me lajmin e mirë se ju jeni kualifikuar si përfitues të shtesës së njëhershme prej 100 EUR. Me qeverinë tonë, studentët gjithmonë do të kenë mbështetjen e shtetit”, thuhet në mesazhin e dërguar nga ZKM.

Studentët pritet t’i marrin paratë e tyre pak ditë para balotazhit që do të mbahet të dielën më 9 nëntor.

Këto para që do t’iu shpërndahen studentëve, janë parë në publik si blerje votash nga VV. /Lajmi.net/

