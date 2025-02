“Më pyeti si quhen vajzat që flenë një natë me njërin, një natë me tjetrin”, debat i ashpër mes Gertës dhe Valbonës në BBVA

Spektakli i sotëm i Big Brother VIP Albania 4 ka sjellë një përplasje të fortë mes dy prej banoreve më të komentuar të këtij sezoni, Gertës dhe Valbonës.

Debati i ashpër, i mbushur me akuza të rënda dhe tensione të larta, ka bërë që spektakli të marrë një kthesë dramatike.

Gerta nuk u përmbajt dhe e akuzoi Valbonën se ka përdorur “kartën e joshjes” për të qëndruar në lojë, duke e cilësuar atë si një shpifëse. Ajo deklaroi se Valbona ka tentuar të krijojë çifte brenda shtëpisë që në fillim, duke u afruar fillimisht me Jozin, më pas me G Banin dhe në fund me Laertin. “Valbona nuk ka çfarë bën më këtu, Jozi iku, Gerti iku. Laerti nuk i kthen më,” tha Gerta, duke nënkuptuar se loja e saj është e përfunduar.

Nga ana tjetër, Valbona e kundërshtoi ashpër, duke thënë se Gerta ka bërë sulme të vazhdueshme ndaj vajzave të shtëpisë. “Që nga ai momenti në dush, kjo më ka thënë: A e di ti si quhen ato vajzat që flenë një natë me njërin, një natë me tjetrin?” – deklaroi ajo, duke akuzuar Gertën për fjalë denigruese.

Por Gerta e mohoi këtë dhe e akuzoi Valbonën se po manipulon fjalët. “Nëse kërkon përgjigje, duhet të rrish aty me mua dhe të presësh përgjigje,” i tha ajo, duke e sfiduar hapur.

Në mes të këtij tensioni, publiku mbeti i ndarë në opinionet e tij, me disa që mbështesnin Gertën për sinqeritetin e saj dhe të tjerë që kritikonin tonin e saj të ashpër ndaj Valbonës. Me situatën që po nxehet gjithnjë e më shumë, mbetet për t’u parë si do të vazhdojë dinamika mes tyre në ditët në vijim.