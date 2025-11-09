“Me përulësi, faleminderit Mitrovicë” – Peci reagon pasi po prin bindshëm me rezultate

09/11/2025 20:55

Kandidati i VV-së për kryetar të Mitrovicës, Faton Peci po prin bindshëm në këtë komunë, pas numërimit të 101 vendvotimeve nga 105 sa kanë qenë gjithsej në këtë komunë.

Peci ka marrë 53,57% të votave, ndërsa kandidati i PDK-së, Arian Tahiri ka marrë 46,43% të votave, shkruan lajmi.net.

Peci ka falënderuar qytetarët e kësaj komune që e kanë votuar.

“Me përulësi, faleminderit Mitrovicë”, ka shkruar Peci në Facebook. /Lajmi.net/ 

Postimi i tij i plotë në Facebook:

