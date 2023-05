“Më përpara martohem me Kristin ose Ronaldon, sesa me Nitën” – Nita i kundërpërgjigjet Bledi Manes Nita Latifi ka qenë një nga emrat më të apostrofuar në spektaklin “Big Brother Vip Albania II”. Kjo për shkak se ishte e vetmja kosovare, por jo vetëm. Latifi, arriti të sigurojë vend edhe në gjysmëfinale. Kësaj radhe, në një intervistë për lajmi.net, Latifi foli rreth raporteve me banorët tjerë, në veçanti pas daljes nga…