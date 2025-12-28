Më pak se pesë orë deri në mbylljen e vendvotimeve
Procesi i votimit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë po vazhdon pa parregullsi të mëdha të raportuara. Mbarëvajtja e procesit po monitorohet nga Policia e Kosovës, Prokuroria, si dhe vëzhgues vendorë e ndërkombëtarë. Qendrat e votimit do të qëndrojnë të hapura deri në orën 19:00. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri…
Lajme
Procesi i votimit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë po vazhdon pa parregullsi të mëdha të raportuara.
Mbarëvajtja e procesit po monitorohet nga Policia e Kosovës, Prokuroria, si dhe vëzhgues vendorë e ndërkombëtarë.
Qendrat e votimit do të qëndrojnë të hapura deri në orën 19:00.
Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në orën 14:20 kanë votuar 18.49% e qytetarëve me të drejtë vote.