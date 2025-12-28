Më pak se 20% të votave pa numëruar, VV kalon 50%-shin
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon publikimin e rezultateve. Deri tani, janë numëruar 81,7% të votave. Nga këto rezultate, bindshëm prin Lëvizja Vetëvendosje me 50,06% të votave. PDK ka marrë 20,66% të votave, LDK 14,12%, AAK 6,09%, Lista Serbe 3,42 dhe Nisma Socialdemokrate 1,58% duke mos e kaluar pragun. /Lajmi.net/
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon publikimin e rezultateve.
Deri tani, janë numëruar 81,7% të votave.
Nga këto rezultate, bindshëm prin Lëvizja Vetëvendosje me 50,06% të votave.
PDK ka marrë 20,66% të votave, LDK 14,12%, AAK 6,09%, Lista Serbe 3,42 dhe Nisma Socialdemokrate 1,58% duke mos e kaluar pragun. /Lajmi.net/