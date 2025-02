“Me pak aceton fshihet”- qytetarët dëshmojnë se sa lehtësisht po hiqet ngjyra e votimit Zgjedhjet parlamentare të rregullta janë duke u zhvilluar sot në Kosovë. E një risi e re këtë herë është se tashmë qytetarëve gishti do tu bëhet me marker si shenjë dalluese se ka votuar. Por po del të jetë problem kjo pasi markeri me pak “aceton”, mund të fshihet dhe mund të ketë keqpërdorime. Lidhur…