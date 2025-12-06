“Më pa, më buzëqeshi dhe mbylli sytë” – Flet babai i 2-vjeçarit që e mbyti Pit Bulli në Greqi
Një ngjarje e rëndë ka tronditur Agios Leontas, Zakynthos, ku një fëmijë 18-muajsh u sulmua dhe humbi jetën nga një qen Pitt Bull.
Sipas raportimeve, fëmija ndodhej në oborrin e shtëpisë së tij kur qeni i familjes e sulmoi papritur, duke i shkaktuar lëndime të rënda.
“Djali im i vogël më thirri dhe unë vrapova shpejt, kjo është e gjitha që mbaj mend. Djali im i vogël nuk është më”, tha babai i djalit për “Alpha” me një zë të shkatërruar, shkruan “Balkanweb”.
Sipas informacioneve nga ERT, çifti, i cili ka edhe dy fëmijë të tjerë, ishte nisur për të blerë furnizime për shtëpinë dhe kur u kthyen pak pas mesditës, djali i vogël i shpëtoi vëmendjes së tyre dhe shkoi drejt pemës ku ishte lidhur Pitt Bulli, i cili e sulmoi duke i shkaktuar lëndime të rënda.
“Qeni ishte endacak, e kishin hedhur dhe e morëm sepse njerëzit në fshat bërtisnin se do t’u hante kafshët. E mora që të kishte një vend për të qëndruar dhe hëngri fëmijën tim. Fëmija më pa, më buzëqeshi dhe mbylli sytë”, shtoi babai i fëmijës.
Prindërit e fëmijës e çuan atë në Spitalin e Përgjithshëm të Zakynthos, ku mjekët luftuan për ta sjellë në jetë, por për fat të keq nuk ia dolën dot.
Autoritetet kompetente janë mobilizuar për të hetuar rrethanat e sulmit, ndërsa prindërit po mbahen në paraburgim.
Mediat në Greqi raportuan se babai i fëmijës është shqiptar, ndërsa nëna angleze.